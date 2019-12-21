Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

"Российская газета" опубликовала подсчет стоимости новогоднего стола для среднестатистического жителя России. Подорожавшие за год на 2,74 процента продукты обойдутся в 6430,78 рублей.

Поданным Росстата, больше всего выросли в цене сыры — на 11,17 процента, за ними на 10,36 процента — сливочное масло, цена апельсинов подросла на 10,87 процента. Впрочем, есть и хорошие новости: красная икра стала дешевле на 4,97 процента, а свежие огурцы — на 8,96 процента.

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей. Жители столицы должны отложить 7933,34 рубля. В Петербурге отпраздновать Новый год стоит 7060,66 рубля. Крымчанам стол обойдется в 6821,95 рубля.