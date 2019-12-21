Евролига. Баскетболист ЦСКА второй раз подряд признан лучшим игроком тура

Баскетболист московского ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщила пресс-служба турнира. В прошлом туре американский разыгрывающий также оказался лучшим.

20 декабря ЦСКА обыграл турецкий клуб "Анадолу Эфес" в гостях со счетом 81:80. Джеймс набрал в этой встрече 28 очков, отдав четыре результативные передачи и совершив шесть подборов.

Ранее он был признан лучшим игроком Евролиги в 14-м туре. В игре против "Црвены Звезды" армеец записал на свой счет 29 баллов.