Обиделась на "проститутку": в Казани судят пенсионерку, избившую 90-летнюю старушку

В Вахитовском районном суде рассматривается дело о покушении на убийство — в сквере имени Тинчурина пенсионерка избила 90-летнюю старушку.

На опубликованных кадрах потасовки в сквере видно, как женщина догоняет ковыляющую с тележкой бабушку и бросается на нее. Немощная старушка упала, однако это не остановило разъяренную пенсионерку, которая села на нее и сильно ударила. Не менее двух раз.

Потерпевшая до сих пор находится в больнице, при этом инцидент произошел больше трех месяцев назад. После драки бабушка была госпитализирована, с переломами тазовых костей и трех ребер по словам ее внучки.

Нападавшая рассказала телеканалу "Тартарстан 24", почему напала на старушку. "Я села в парке, закурила, сижу, идет на меня женщина пожилая с палкой, с тележкой. Остановилась, посмотрела, плюнула: "Старая проститутка! Сидит, курит!" — объяснила приступ внезапной агрессии пожилая женщина.

На суде она не сдерживала слез и говорила о том, что вовсе не хотела таких серьезных последствий, лишь объяснить своей оппонентке, что та не права. При этом очевидцы рассказали, что во время нападения женщина угрожала старушке убийством.

Родственников пострадавшей слезы подсудимой не тронули. Они просят наказать ее по всей строгости, и теперь несдержанной пенсионерке грозит внушительный срок заключения — до 15 лет.