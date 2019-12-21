В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В ходе обыска в киевском спортивном клубе "5 элемент", который СМИ связывают с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, обнаружены линзы видеокамер, вмонтированных в элементы вентиляции и сигнализации в раздевалках. Об этом сообщила пресс-служба украинского Государственного бюро расследований.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации". Предусмотренное по данной статье наказание — до четырех лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось об обысках, проводимых в "5 элементе" Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском" — в нем фигурирует сам Петр Порошенко. Также обыски были связаны с делом о возможном исчезновении из ситуационной комнаты администрации президента носителей с секретной информацией.



Как сообщил недавно директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба, экс-президент Порошенко является фигурантом 15 расследуемых в настоящее время уголовных дел. Некоторые из этих дел, по словам Трубы, были заведены весной, а другие — совсем недавно.

Помимо продажи "Кузницы на Рыбальском" речь идет об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" и о превышении служебных полномочий.

В мае тогдашний секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил об исчезновении из ситуационной комнаты администрации президента серверов с секретной информацией. Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко данную информацию позже опроверг.

Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело в связи с исчезновением мониторов и серверов из ситуационной комнаты президентской администрации. На допрос по делу о возможном исчезновении оттуда носителей секретной информации Петр Порошенко не явился.