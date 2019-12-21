В лобовом столкновении легковушек в Алтайском крае погибли пять человек

В Косихинском районе неподалеку от села Контошино на дороге Р-256 столкнулись две легковушки. Погибли пять человек — оба водителя и три пассажира.

По предварительным данным, как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, женщина, сидевшая за Toyota Corona, вылетела на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2107.

По информации "МЧС России", дорога не перекрывалась, и движение на месте аварии осуществляется в обычном режиме.