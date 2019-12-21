Массовая драка в КХЛ: "Куньлунь" и "Торпедо" набрали 138 минут штрафа

В матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между китайским "Куньлунем" и нижегородским "Торпедо" команды решили выяснить взаимоотношения с помощью кулаков. В третьем периоде были зафиксированы три драки, закончившиеся большими штрафами.

Встреча в Пекине запомнилась не только разгромом китайском команды со счетом 7:2, но и погромами на льду. Хоккеисты "Куньлуня", разочарованные ходом игры, решили отомстить обидчикам по-своему.

Трижды по ходу третьего периода они становились инициаторами драк, в которых приняли участи даже вратари. До конца встречи были удалены Брэндон Мэги, Гарет Хант и Люк Локхарт (все – "Куньлунь"), а также нижегородец Денис Баранцев.

Всего за игру соперники на двоих набрали 138 минут штрафа.