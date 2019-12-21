Козак об итогах газовых переговоров: прошлую страницу закрыли и начали с чистого листа

Итоги российско-украинских газовых переговоров об урегулировании взаимных судебных претензий позволят разрубить гордиев узел взаимных исков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. Он отметил, что взаимных претензий бесконечно много, и перспективы их неизвестны. "Прошлую закрыли страницу и начали с чистого листа", — сказал Козак в беседе с журналистами в субботу, 21 декабря.

По словам вице-премьера, в принятом протоколе по газовому сотрудничеству прописана схема, которой "мы зачистили, обнулили" эти взаимные претензии. Кроме того, создан механизм, который не позволяет претензиям возникать в будущем. Как пояснил Козак, этот механизм состоит в том, что Россия теперь имеет дело не с Украиной, а с компанией, оказывающей услугу по доставке российского газа европейским потребителям. Это "Нафтогаз". Именно он возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа с ООО "Оператор ГТС Украины".

"Все риски, связанные с тарифным, законодательным регулированием и функционированием ГТС Украины — это теперь вопрос взаимодействия компании "Нафтогаз Украины" с государством Украина", — приводит слова вице-премьера "Интерфакс".

Козак сообщил также, что российские и украинские чиновники и газовики на переговорах 19 и 20 декабря пока не обсуждали вопросы прямых поставок российского газа, так как были сконцентрированы на согласовании условий транзита. По его словам, переговоры на эту тему пройдут после Нового года. "Встреча не намечена, но "мы легкие но подъем" — заметил вице-премьер.

Что же касается вопроса по долгу Украины перед РФ по евробондам в 3 миллиарда долларов, то он никак не связан с урегулированием по газу, это разные долги, указал Козак. "Там государственный долг, здесь — долг компаний, коммерческий", — пояснил он.

Он добавил, что суть достигнутых договоренностей заключается в том, чтобы подписать мировое соглашение по газовым спорам и закрыть этот вопрос, пишет РИА Новости.