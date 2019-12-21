Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

На этапе Кубка мира по биатлону, который в эти дни проходит во французском Анси, завершилась гонка преследования у женщин. Победу в ней праздновала представительница Норвегии Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию 10 километров за 29 минут 41,6 секунды.

На втором месте расположилась ее соотечественница Ингрид Тандревольд (+ 38,1 секунды). Тройку призеров замкнула Лена Хекки из Швейцарии (+46,0).

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, финишировавшая с 14-м результатом. Екатерина Юрлова-Перхт и Светлана Миронова заняли соответственно 16-е и 20-е места.