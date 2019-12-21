"Трактор" нанес "Нефтехимику" четвертое поражение подряд

Матчем в Челябинске между местным "Трактором" и нижнекамским "Нефтехимиком" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда сломили сопротивление гостей лишь в овертайме, одолев соперника со счетом 2:1.

В составе челябинцев отличились Ессе Виртанен (6-я минута) и Лукаш Седлак (63-я). Единственная шайба у проигравших оказалась на счету Марата Хайруллина (60-я).

Это поражение стало для нижнекамцев уже четвертым подряд. "Нефтехимик" с 40 баллами занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Трактор" идет последним на Востоке, набрав 31 балл.