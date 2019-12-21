Премьер Джонсон: надежды на улучшение отношений с Россией не оправдались

Британский премьер Борис Джонсон разочарован тем, что его надежды на улучшение отношений с Россией не оправдываются. Хотя, как и все западные политики, он надеется на это улучшение.

Напряженность в отношениях между странами усилилась после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Джонсон подчеркнул, что он оптимист, но сталкивается с большими трудностями, когда пытается продвинуть отношения России и Британии вперед.

В то же время премьер-министр Великобритании не разделяет мнение президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, наоборот, Макрон должен согласиться, что это самый значимый военный союз за 500 лет, и у него большое будущее.

Сейчас Джонсон находится в Таллине. В Эстонию он прибыл, чтобы встретиться со своим коллегой Юри Ратасом и британскими солдатами, проходящими службу в Эстонии. По словам министра, таким образом Британия демонстрирует Эстонии свою поддержку, передает "Интерфакс".

В Эстонии находятся около 800 британских солдат – это костяк дислоцированной здесь боевой группы НАТО.