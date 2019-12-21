У браконьера, обстрелявшего охрану газопровода, обнаружен целый арсенал

В доме "колпинского стрелка", расстрелявшего в лесополосе охранников газопровода в Санкт-Петербурге, обнаружен целый арсенал, сообщает пресс-служба регионального Следкома. Во время обыска его дома обнаружены патроны (более двух тысяч), ружья, пять гранат, 16 устройств, похожих на детонаторы, и две самодельные взрывчатки.

По версии следствия, 20 декабря местный житель 1959 года рождения около газопровода "Белоусово – Ленинград" в Колпинском районе Санкт-Петербурга сделал не менее пяти выстрелов из охотничьего карабина "Сайга" в троих мужчин, охранявших газопровод. Охранники смогли укрыться от огня, а затем из своего служебного оружия произвели несколько ответных выстрелов. Один из охранников газопровода получил проникающее ранение грудной клетки и был госпитализирован в тяжелом состоянии. "КП", ссылаясь на сообщения правоохранительных органов, уточняет, что у него прострелено легкое, задеты два ребра и прострелена лопаточная кость.

Позднее по подозрению в стрельбе по охране газопровода был задержан местный 60-летний житель, работающий охранником в другой организации Колпина. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц"). Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.