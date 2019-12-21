Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров решил вызвать на бой представителя смешанных единоборств Александра Емельяненко. Он опубликовал пост в Instagram, в котором объяснил, почему хочет помериться силами с известным российским бойцом.

По словам Кадырова, в последнее время пошла мода всем кому не лень бросать вызов Емельяненко-младшему. Он тоже не захотел оставаться в стороне. Правда, глава Чечни еще не решил, в каком виде спорта хочет посоревноваться. "Как вы думаете, бокс или ММА?", – спросил политик своих подписчиков.

Напомним, что ранее 38-летний Александр Емельяненко провел бой с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Позже с ним захотел сразиться олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, однако Александр отказал боксеру.