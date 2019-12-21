Договорились: как и где проходили газовые переговоры

Россия и Украина урегулировали взаимные требования по транзиту газа в Европу.

Обычно здесь идет стрельба. Но этой ночью здесь шли важнейшие переговоры. Это спортивно стрелковый клуб "Сябры". Расположен недалеко от Минска, на берегу Минского моря. Именно здесь несколько часов Россия и Украина договаривались о новом газовом контракте.

Место переговорщики выбрали такое, что сразу становится ясно: вдали от лишних глаз и ушей они точно намерены договориться. Территория полностью огорожена. Повсюду — камеры и намеки на злых собак. "Сябры" с белорусского переводится как "друзья", но охранники недружелюбны.

Обстановка полной секретности. Видны только тени в стрелковых домиках, и можно лишь догадываться, какая "перестрелка" дипломатическими и бизнес-формулировками там шла между Миллером и Новаком с одной стороны и их украинскими коллегами — с другой. Но принцип "деньги любят тишину" сработал. После 6 часов переговоров — первое заявление от "Газпрома": "Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований".

Всего 18 слов, но становится ясно: договорились. Тут же кортеж в сопровождении машины ДПС отправляется в аэропорт. Россияне и украинцы едут вместе. Один из автомобилей перекрывает дорогу и отсекает журналистов, а значит, все подробности будут позже. Чтобы обсудить детали и заключить контракт, у стран остается полторы недели.