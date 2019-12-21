ОБСЕ требует от Эстонии не мешать работе агентства "Спутник"

Таллину необходимо воздержаться от ограничений работы журналистов издания "Спутник Эстония" (принадлежит МИА "Россия сегодня"). Об этом написал Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в своем Twitter. Он также обратил внимание эстонских властей на то, что подобные действия могут негативно повлиять на свободу слова.

"Я призываю власти воздержаться от ненужных ограничений работы зарубежных СМИ, так как это может негативно повлиять на свободный поток информации", — отметил Дезир.

Ранее в "Спутнике Эстония" сообщили, что полиция Эстонии угрожает возбудить уголовное дело против сотрудников организации. Это произойдет, если они с 2020 года не прекратят трудовые отношения с головным офисом. Более того, редакция вынуждена будет покинуть арендуемое помещение по требованию арендодателя до конца февраля, передает телеканал "Россия 24". Работникам "Спутника Эстония" уже заблокировали зарплатные счета, а издание не может распоряжаться средствами для оплаты налогов и офиса.

Ранее Арлем Дезир в телефонном разговоре с российским сенатором Алексеем Пушковым пообещал вмешаться в ситуацию. Эстонские власти обосновывают свои действия тем, что в отношении генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза. Дезир уточнил, что против агентства "Спутник" никаких санкций в ЕС не вводилось.