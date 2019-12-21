Тема:

Brexit 1 час назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
21 декабря 201922:58 Александр Хабаров

Законопроект о Brexit: Мэй похвалила Джонсона

AP Images

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон очень доволен — это он, триумфально победив на выборах, написал королеве речь, после которой открывается возможность выйти из ЕС уже 31 января.

Финальное в этом году заседание парламента премьер-министр Борис Джонсон сравнил с работой на кухне. "Духовка уже включена на полную мощность. Так что к обеду мы должны управиться", — заявил он.

Блюдо дня — законопроект о Brexit. Некоторые поправки "повара" из правительства вносили в последний момент. Новый ингредиент — ограничение срока переговоров о торговом соглашении с Евросоюзом до конца 2020 года. Любые отсрочки законом запрещены.

"Нам пора уже забыть о сторонниках и противниках Brexit, хватит нам уже этой борьбы Монтекки и Капулетти", — подчеркнул Джонсон.

В парламенте былые страсти — на грани увядания. Угрюмый лидер лейбористов Джереми Корбин перед обращением королевы к обеим палатам был вынужден идти рядом с сияющим Джонсоном. С журналистами Корбин в последнее время также мрачен и молчалив.

Победившие консерваторы изощряются в насмешках, сравнивая Корбина с персонажем из "Рождественской песни" Чарльза Диккенса: "Старый Марли сидит на передней скамье, прикованный цепями и сожалением".

Бориса Джонсона однопартийцы, наоборот, возносят до небес. С хвалебной речью выступила даже его старый противник, бывший премьер-министр Тереза Мэй. Таким проникновенным взглядом Джонсон смотрел на нее впервые за много лет.

"Такой результат выборов я хотела бы видеть в 2017 году", — сказала Мэй.

Корбин пытается правительству навредить. "Мы встаем перед выбором: сохранять наши высокие стандарты экологии и продуктов питания, чтобы заключить торговое соглашение с Евросоюзом, или все это забыть, приняв условия США, где допускается крысиная шерсть в паприке", — заявил он.

Но испортить аппетит Джонсону ему не удалось. После того как парламент утвердил правительственный законопроект о Brexit, премьер-министр с удовольствием пообедал в одном из фешенебельных ресторанов Лондона.

Абсолютное большинство голосов позволяет правительству легко преодолевать любое сопротивление в парламенте. Но впереди еще трудные переговоры с Евросоюзом. И здесь уже у него преимущества нет. Для того чтобы только договориться о торговом соглашении с ЕС, например, Канаде потребовалось 7 лет. В Лондоне намерены все подписать за год.

Джонсон решил навестить британских военнослужащих в Эстонии, которые отправлены туда противостоять так называемой российской угрозе. В самой Британии смеются над тем, что кто-то все еще пытается увидеть в истории с Brexit "русский след".

Ранее по теме

Сейчас

23:12

В Саратове ранен полицейский

17:20

Козак об итогах газовых переговоров: прошлую страницу закрыли и начали с чистого листа

15:09

МИД РФ: США вводят санкции против своих же союзников

14:24

Племянника экс-президента Армении поместили в СИЗО

13:05

Самолет, летевший из Гоа в Москву, экстренно сел в Баку

11:01

Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик

10:59

Из Чехии в Армению: экстрадирован племянник экс-президента

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Газовый компромисс: Козак рассказал, как Россия и Украина разрубили гордиев узел

Газовый компромисс: Козак рассказал, как Россия и Украина разрубили гордиев узел

3 часа назад
Победа, предательство или компромисс: на Украине комментируют соглашение по транзиту газа

Победа, предательство или компромисс: на Украине комментируют соглашение по транзиту газа

1 час назад
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

2 часа назад
Надо уступать дорогу молодым. Лебедев вновь объявил о завершении карьеры

Надо уступать дорогу молодым. Лебедев вновь объявил о завершении карьеры

40 минут назад
Варшава настаивает на том, что в 1939 году СССР напал на Польшу

Варшава настаивает на том, что в 1939 году СССР напал на Польшу

26 минут назад
Договорились: как и где проходили газовые переговоры

Договорились: как и где проходили газовые переговоры

3 часа назад
Самое дорогое лекарство в мире распределят по принципу лотереи

Самое дорогое лекарство в мире распределят по принципу лотереи

7 часов назад
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

2 часа назад
Джейн Фонду отправили за решетку перед 82-м днем рождения

Джейн Фонду отправили за решетку перед 82-м днем рождения

1 час назад
В Берлине назвали американские санкции против "Северного потока-2" вмешательством в дела ФРГ

В Берлине назвали американские санкции против "Северного потока-2" вмешательством в дела ФРГ

2 часа назад
На Садовом кольце в Москве загорелись две машины

На Садовом кольце в Москве загорелись две машины

1 час назад
Из военного бюджета США убрали положение о срочной военной помощи Украине

Из военного бюджета США убрали положение о срочной военной помощи Украине

11 часов назад
Обиделась на "проститутку": в Казани судят пенсионерку, избившую 90-летнюю старушку

Обиделась на "проститутку": в Казани судят пенсионерку, избившую 90-летнюю старушку

7 часов назад
Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

20.12.2019 17:15
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

20.12.2019 13:30
Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

20.12.2019 09:09
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Жесточайшая конкуренция, молодость и ультрасложность: куда движется фигурное катание

Жесточайшая конкуренция, молодость и ультрасложность: куда движется фигурное катание

2 часа назад
Премьером Кубы избран Мануэль Марреро Крус

Премьером Кубы избран Мануэль Марреро Крус

3 часа назад
ОБСЕ требует от Эстонии не мешать работе агентства "Спутник"

ОБСЕ требует от Эстонии не мешать работе агентства "Спутник"

4 часа назад
Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

5 часов назад
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

6 часов назад
Норвегия заявляет, что испытания российского фрегата мешают работе радаров

Норвегия заявляет, что испытания российского фрегата мешают работе радаров

7 часов назад
Митрополит Иларион рассказал, как не стать пленником кредита

Митрополит Иларион рассказал, как не стать пленником кредита

8 часов назад
Следком России: Родченков менял результаты допинг-проб из США и Германии

Следком России: Родченков менял результаты допинг-проб из США и Германии

8 часов назад
МИД РФ: США вводят санкции против своих же союзников

МИД РФ: США вводят санкции против своих же союзников

8 часов назад
Митрополит Илиарион назвал человеком года предстоятеля УПЦ Онуфрия

Митрополит Илиарион назвал человеком года предстоятеля УПЦ Онуфрия

8 часов назад
На молодежной дискотеке подростки избили полицейских

На молодежной дискотеке подростки избили полицейских

8 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 декабря 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 декабря 2019 года

9 часов назад
Племянника экс-президента Армении поместили в СИЗО

Племянника экс-президента Армении поместили в СИЗО

9 часов назад
Маск поддержал NASA после неудачного запуска Starliner

Маск поддержал NASA после неудачного запуска Starliner

9 часов назад
Челябинский алкоголик забил своего маленького сына до смерти из-за плача

Челябинский алкоголик забил своего маленького сына до смерти из-за плача

9 часов назад
Олени против попугаев: Семин и Губерниев выяснили отношения

Олени против попугаев: Семин и Губерниев выяснили отношения

10 часов назад
Русский "летучий голландец": удивительная судьба Ивана Смирнова

Русский "летучий голландец": удивительная судьба Ивана Смирнова

10 часов назад
Отказ от новых претензий: "Газпром" раскрыл детали соглашения с "Нафтогазом"

Отказ от новых претензий: "Газпром" раскрыл детали соглашения с "Нафтогазом"

10 часов назад
Грибы и +7: Роман Вильфанд рассказал, что не так с зимой

Грибы и +7: Роман Вильфанд рассказал, что не так с зимой

11 часов назад
В России успешно испытан зенитный ракетный комплекс "Гибка-С"

В России успешно испытан зенитный ракетный комплекс "Гибка-С"

13 часов назад
Стало известно, когда выплатят январские пенсии и пособия

Стало известно, когда выплатят январские пенсии и пособия

13 часов назад
11 самых впечатляющих моментов в мультфильмах

11 самых впечатляющих моментов в мультфильмах

14 часов назад
Forbes назвал имена самых успешных миллиардеров

Forbes назвал имена самых успешных миллиардеров

17 часов назад
Внедорожник за 16 миллионов в лепешку: блогер разочаровался в премиальной машине

Внедорожник за 16 миллионов в лепешку: блогер разочаровался в премиальной машине

20.12.2019 21:14
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку