Жесточайшая конкуренция, молодость и ультрасложность: куда движется фигурное катание

За фигуристкой Алиной Загитовой, решившей приостановить участие в соревнованиях, на лед выходят все более молодые и хрупкие девочки, работа у которых, как говорят, как у сталеваров. Предоставим слово и будущим, и состоявшимся звездами этого изящного и жесткого вида спорта. Все более жесткого.

Несколько кадров с вращениями и перекидными, которые выполняют пятилетние крохи, наглядно свидетельствуют: в фигурном катании случился технический прорыв.

Это все магия подготовки к Сочи, уверена Анна Погорилая, многократный призер чемпионата Европы, когда россыпь талантливых девушек влияет на творческий потенциал диаметрально противоположных тренеров. Конкуренция — жесточайшая.

"Два года назад никто даже не мог представить, что девочки начнут прыгать четверные, причем самые сложные — лутцы, флипы", — сказала Погорилая.

Женская "фигурка", как говорят специалисты, — это постоянный выбор между сложностью и искусством. Часто ультрасложные элементы и гениальное катание имеют минимальные шансы совпасть в одном спортсмене. Особенно в фигуристке.

Ярчайшим успехом наших на Олимпиаде в Пхенчхане стало выступление феноменальных Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Тонкие, на разрыв аорты — образы черного лебедя и Анны Карениной даже сильнее, чем прыжковые каскады, перенасыщенные сложными элементами. И как это у них только получается?!

Лед, хореография, ОФП и СФП. Плюс трудолюбие тренера, которое передается ученикам. А еще высокий уровень нагрузок, создающий стабильность на соревнованиях. Методика Этери Тутберидзе, у которой тренируются три самые успешные фигуристки нынешнего сезона (Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова), широко разошлась по всей стране, превращает секции в армии фигурного катания, где практически каждый юниор владеет сложными многооборотными прыжками.

Сочи. Школа Алексея Урманова. Прославленный тренер. Это к нему после поражения ушла чемпионка 2014 года Юлия Липницкая. Теперь родители везут своих юниоров со всей страны. Конкурс в школу Урманова — пять человек на место.

"Происходит сумасшедшая гонка не тех детей, которые сейчас на льду находятся, а их родителей. Потому что практически все родители, которые приводят сегодня детей в спорт, уже приводят олимпийских чемпионов, то есть они уже хотят, чтобы каждый из них стал олимпийским чемпионом. Но это же невозможно", — сказал Алексей Урманов, тренер, олимпийский чемпион по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России.

Маленькие девочки на олимпийском льду покоряют четвертные лутцы — сложнейшие из всех. В 12-14 лет это не страшно. Конечно, и Евгения Медведева, и Алина Загитова выглядят рядом с ними сложившимися спортсменками. Век великих фигуристок сегодня сократился до 17 лет.

"Я бы, наверное, не желала своей дочери такой карьеры. Это крайне опасно для юного организма, когда девочка формируется в 15-16 лет, а у нее уже на ее костный аппарат приходятся такие колоссальные нагрузки. И они еще совсем молодые, эти девочки, но что с ними будет через 10 лет?" – задается вопросом Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта РФ.

Легендарная Татьяна Навка репетирует свое новое шоу. Сюда уходят с большого льда. Здесь можно продолжать выступать без головокружительных трюков, но с удивительной грацией и тонким драматизмом. В спектакле — только молодые и уже очень известные лица.

В общем репетиционном прокате ее пока нет, но на афишах — Алина Загитова. В шоу она пришла на волне скандала разразившегося вокруг ее заявления "о временном приостановлении спортивной карьеры".

Заслуженный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова высказала мнение, что не верит в возвращение Загитовой, но все равно желает ей большой удачи, хотя и сожалеет — из-за стремительности ее спортивной карьеры.

Также прозвучало противопоставление Алины Загитовой и Евгении Медведевой и с Елизаветой Туктамышевой, которые продолжают соревноваться, несмотря на свои проблемы.

Следом высказался Евгений Плющенко. Он не сказал ничего конкретного, но намекнул на то, что не исключает вариант перехода олимпийской чемпионки к другому тренеру.

Тренерский штаб "Хрустального" давно приучил спортивную общественность к тому, что комментарии и интервью они дают крайне редко, предпочитая словам дела. Но в этот раз реакция была жесткой и незамедлительной. В аккаунте группы в Instagram появилось открытое письмо, адресованное Татьяне Тарасовой и Евгению Плющенко. В частности, Тарасову упрекнули в постоянной критике Загитовой.

У многократной чемпионки парницы Натальи Бестемьяновой есть свой пример возвращения: после небольшой заминки по здоровью она пережила ренессанс карьеры.

"Это была такая катастрофа, я была в таком ужасе! Мне казалось, сейчас меня выгонят и поставят другую партнершу. И приходилось совсем престать есть, и это, конечно, очень вредно", — вспоминает Наталья Бестемьянова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта СССР.

То, что в фигурном катании почти нет возрастных спортсменов, — одна из главных причин, почему современную тренерскую систему так часто критикуют наставники старой советской школы.

"Нужно чувствовать своего спортсмена, чувствовать, что ему в данную секунду нужно. Необходимо жить с этим спортсменом одной душой", — уверен Игорь Бобрин, чемпион Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

Дело не только в тренерах, но и в том, как устроена система национальных квот. Иногда страны фактически создают две сборные. Например, Япония и США часто посылают на Турнир четырех континентов — аналог чемпионатов Европы — и чемпионаты мира разных фигуристов и фигуристок. Благодаря этому большее число спортсменов может выступить на крупных стартах во второй половине сезона. Но в России так не принято.

"Сегодня сложности, которые показывают на юниорских соревнованиях, иногда бывают более серьезные, чем на взрослых. И вот как раз этот юниорский состав и переходит в серьезные большие соревнования", — пояснила Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы.

Алина Загитова досрочно закончила сезон. Почему все спорят вокруг этого? Юная фигуристка Мария Баранова предлагает менять угол зрения.

"Люди очень много возлагают на чемпионов и на спорт. И поэтому такие конфликты происходят. Людям нужно просто еще продвигать себя не только в спорте, чтобы все говорили: вау, какая классная Россия!" – сказала Баранова.

Из-за травмы Мария ушла из большого спорта "в ветераны" в 10 лет. Рядом тренируется Лаура. Ей — 6. По сложности исполняемых элементов она вот-вот перепрыгает подругу. Спрашиваем: кто же следующая чемпионка мира? Отвечают, так искренне, как могут только настоящие спортсмены: "Это решает лед".