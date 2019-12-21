"Желтые жилеты" отметили день рождения Макрона протестной акцией

В Париже в субботу прошла очередная акция движения "желтых жилетов". Она была приурочена ко дню рождения президента Франции Эммануэля Макрона — главе государства 21 декабря исполнилось 42 года.

Несколько десятков протестующих собрались у пирамиды Лувра, надели картонные маски с изображением Макрона и начали петь песни, появившиеся за время существования движения. Однако акция продолжалась всего около 20 минут, затем появились полиция и сотрудники службы безопасности Лувра, окружили манифестантов и заставили их замолчать.

Призыв отметить протестной акцией рождения президента Франции появился несколько дней назад в соцсетях. Но место ее проведения было названо буквально в последний момент, пишет РИА Новости.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" проходят во Франции с 17 ноября 2018 года.