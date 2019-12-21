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21 декабря 201919:34

"Локомотив" одолел "Северсталь", "Йокерит" переиграл рижское "Динамо"

twitter.com

В Континентальной хоккейной лиге завершились еще два матча регулярного чемпионата. В обеих встречах сильнее оказались хозяева льда. "Локомотив" в Ярославле взял верх над череповецкой "Северсталью" со счетом 3:2, а финский "Йокерит" в Хельсинки победил рижское "Динамо" – 5:3.

В составе "железнодорожников" дублем отметился Магнус Пяярви-Свенссон. Еще одна шайба в активе Дениса Алексеева. За череповецкую команду отличились Кирилл Капустин и Александр Петунин.

В Хельсинки за "шутов" две шайбы забросил Брайан О'Нилл. Также за "Йокертит" голами отметились Марко Анттила, Сами Леписте и Хенри Иконен. У проигравших шайбы оказались на счету Кирилла Слепеца, Лауриса Дарзиньша и Нериюса Алишаускаса.

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