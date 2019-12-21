"Барселона" разгромила "Алавес", Суарес набрал 4 очка по системе "гол+пас"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Барселона" на поле домашнего стадиона "Камп Ноу" разгромила "Алавес" со счетом 4:1. Уругвайский форвард каталонцев Луис Суарес поучаствовал во всех четырех мячах своей команды.

У победителей встречи голами отметились Антуан Гризманн (15-я минута), Артуро Видаль (45), Лионель Месси (69) и Луис Суарес (75, пенальти), который также записал на свой счет три результативных передачи, а у гостей единственный мяч забил Пере Понс (56).

"Барселона" довела беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей (пять побед, две ничьи) и с 39 очками лидирует в турнирной таблице, а "Алавес" расположился на 15-й строчке, имея в активе 19 очков.