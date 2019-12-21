"Шеффилд" одержал третью победу кряду и вышел на пятое место в АПЛ

В матче 18-го тура английской премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" обыграл "Брайтон энд Хоув Альбион" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч на 23-й минует забил Оливер Макбарни.

"Шеффилд", вернувшийся в АПЛ в текущем сезоне, одержал третью победу кряду и с 28 очками поднялся на пятое место в турнирной таблице, а "Брайтон" расположился на 13-й строчке, имея в активе 20 оков.

В параллельном матче тура "Арсенал" сыграл вничью с "Эвертоном" (0:0), "Астон Вилла" дома уступила "Саутгемптону" (1:3), "Борнмут" проиграл "Бернли" (0:1), "Вулверхэмптон" на выезде переиграл "Норвич" (2:1), "Ньюкасл" дома обыграл "Кристал Пэлас".