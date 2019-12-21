Новости Политика

Все видео этой рубрики
21 декабря 201921:11

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы. По его мнению, они могут состояться в сентябре будущего года.

Выступая в субботу, 21 декабря, на конференции в московском Доме Союзов, Зюганов рассказал, что КПРФ уже в конце января и феврале намерена провести "мощный форум патриотических сил". На нем планируется сформировать правительство народного доверия, а также утвердить его программу.

"И в сентябре, я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", — заявил Зюганов, слова которого приводит РИА Новости.

В Доме Союзов в настоящее время проходит организованная КПРФ конференция "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".

Сейчас

17:20

Козак об итогах газовых переговоров: прошлую страницу закрыли и начали с чистого листа

15:09

МИД РФ: США вводят санкции против своих же союзников

14:24

Племянника экс-президента Армении поместили в СИЗО

13:05

Самолет, летевший из Гоа в Москву, экстренно сел в Баку

11:01

Под Волгоградом автобус с гражданами Узбекистана врезался в грузовик

10:59

Из Чехии в Армению: экстрадирован племянник экс-президента

06:55

Forbes назвал имена самых успешных миллиардеров

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Газовый компромисс: Козак рассказал, как Россия и Украина разрубили гордиев узел

Газовый компромисс: Козак рассказал, как Россия и Украина разрубили гордиев узел

2 часа назад
В Берлине назвали американские санкции против "Северного потока-2" вмешательством в дела ФРГ

В Берлине назвали американские санкции против "Северного потока-2" вмешательством в дела ФРГ

1 час назад
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

1 час назад
Следком России: Родченков менял результаты допинг-проб из США и Германии

Следком России: Родченков менял результаты допинг-проб из США и Германии

6 часов назад
На Садовом кольце в Москве загорелись две машины

На Садовом кольце в Москве загорелись две машины

31 минута назад
Договорились: как и где проходили газовые переговоры

Договорились: как и где проходили газовые переговоры

1 час назад
Самое дорогое лекарство в мире распределят по принципу лотереи

Самое дорогое лекарство в мире распределят по принципу лотереи

5 часов назад
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

1 час назад
Джейн Фонду отправили за решетку перед 82-м днем рождения

Джейн Фонду отправили за решетку перед 82-м днем рождения

20 минут назад
Из военного бюджета США убрали положение о срочной военной помощи Украине

Из военного бюджета США убрали положение о срочной военной помощи Украине

9 часов назад
Обиделась на "проститутку": в Казани судят пенсионерку, избившую 90-летнюю старушку

Обиделась на "проститутку": в Казани судят пенсионерку, избившую 90-летнюю старушку

6 часов назад
Огромный питон едва не задушил четырехлетку в австралийском Квинсленде

Огромный питон едва не задушил четырехлетку в австралийском Квинсленде

6 часов назад
"Желтые жилеты" отметили день рождения Макрона протестной акцией

"Желтые жилеты" отметили день рождения Макрона протестной акцией

3 часа назад
Россиян хотят избавить от режима "черного неба"

Россиян хотят избавить от режима "черного неба"

6 часов назад
Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

Музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова преподнесет подарок для меломанов

20.12.2019 17:15
Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

Из мажора в крепостные: фильм "Холоп" увидели первые зрители

20.12.2019 13:30
Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

Московский Рождественский фестиваль в Доме музыки отметит юбилей

20.12.2019 09:09
"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

"Тайны следствия": новые герои и сюжетные повороты удивят зрителей

16.12.2019 15:20
Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

Премьера года: смотрите IMAX-трейлер фильма "Вторжение"

12.12.2019 14:17
Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

Нужна помощь: Кристину Горбач спасет дорогое лекарство и прибор для откашливания

11.12.2019 11:00
Жесточайшая конкуренция, молодость и ультрасложность: куда движется фигурное катание

Жесточайшая конкуренция, молодость и ультрасложность: куда движется фигурное катание

36 минут назад
Премьером Кубы избран Мануэль Марреро Крус

Премьером Кубы избран Мануэль Марреро Крус

2 часа назад
ОБСЕ требует от Эстонии не мешать работе агентства "Спутник"

ОБСЕ требует от Эстонии не мешать работе агентства "Спутник"

3 часа назад
Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

Рамзан Кадыров бросил вызов Александру Емельяненко

3 часа назад
Премьер Джонсон: надежды на улучшение отношений с Россией не оправдались

Премьер Джонсон: надежды на улучшение отношений с Россией не оправдались

3 часа назад
Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

Российские биатлонистки не справились с гонкой преследования

4 часа назад
В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли видеокамеры

5 часов назад
Массовая драка в КХЛ: "Куньлунь" и "Торпедо" набрали 138 минут штрафа

Массовая драка в КХЛ: "Куньлунь" и "Торпедо" набрали 138 минут штрафа

5 часов назад
В лобовом столкновении легковушек в Алтайском крае погибли пять человек

В лобовом столкновении легковушек в Алтайском крае погибли пять человек

5 часов назад
Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

6 часов назад
Норвегия заявляет, что испытания российского фрегата мешают работе радаров

Норвегия заявляет, что испытания российского фрегата мешают работе радаров

6 часов назад
Митрополит Иларион рассказал, как не стать пленником кредита

Митрополит Иларион рассказал, как не стать пленником кредита

6 часов назад
МИД РФ: США вводят санкции против своих же союзников

МИД РФ: США вводят санкции против своих же союзников

7 часов назад
Митрополит Илиарион назвал человеком года предстоятеля УПЦ Онуфрия

Митрополит Илиарион назвал человеком года предстоятеля УПЦ Онуфрия

7 часов назад
Власти Москвы прокомментировали появление портрета Сталина на фасадах зданий

Власти Москвы прокомментировали появление портрета Сталина на фасадах зданий

7 часов назад
На молодежной дискотеке подростки избили полицейских

На молодежной дискотеке подростки избили полицейских

7 часов назад
Два человека погибли в массовой аварии на трассе "Скандинавия"

Два человека погибли в массовой аварии на трассе "Скандинавия"

7 часов назад
Еженедельная программа Вести.net от 21 декабря 2019 года

Еженедельная программа Вести.net от 21 декабря 2019 года

7 часов назад
Племянника экс-президента Армении поместили в СИЗО

Племянника экс-президента Армении поместили в СИЗО

8 часов назад
Маск поддержал NASA после неудачного запуска Starliner

Маск поддержал NASA после неудачного запуска Starliner

8 часов назад
Челябинский алкоголик забил своего маленького сына до смерти из-за плача

Челябинский алкоголик забил своего маленького сына до смерти из-за плача

8 часов назад
Олени против попугаев: Семин и Губерниев выяснили отношения

Олени против попугаев: Семин и Губерниев выяснили отношения

8 часов назад
Русский "летучий голландец": удивительная судьба Ивана Смирнова

Русский "летучий голландец": удивительная судьба Ивана Смирнова

8 часов назад
Отказ от новых претензий: "Газпром" раскрыл детали соглашения с "Нафтогазом"

Отказ от новых претензий: "Газпром" раскрыл детали соглашения с "Нафтогазом"

8 часов назад
Родители-веганы заморили голодом полуторагодовалого ребенка

Родители-веганы заморили голодом полуторагодовалого ребенка

9 часов назад
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии может оказаться в ЦСКА

Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии может оказаться в ЦСКА

9 часов назад
Грибы и +7: Роман Вильфанд рассказал, что не так с зимой

Грибы и +7: Роман Вильфанд рассказал, что не так с зимой

9 часов назад
В России успешно испытан зенитный ракетный комплекс "Гибка-С"

В России успешно испытан зенитный ракетный комплекс "Гибка-С"

12 часов назад
Стало известно, когда выплатят январские пенсии и пособия

Стало известно, когда выплатят январские пенсии и пособия

12 часов назад
Появилось видео столкновения лайнеров в Карибском море

Появилось видео столкновения лайнеров в Карибском море

12 часов назад
11 самых впечатляющих моментов в мультфильмах

11 самых впечатляющих моментов в мультфильмах

13 часов назад
Forbes назвал имена самых успешных миллиардеров

Forbes назвал имена самых успешных миллиардеров

15 часов назад
Внедорожник за 16 миллионов в лепешку: блогер разочаровался в премиальной машине

Внедорожник за 16 миллионов в лепешку: блогер разочаровался в премиальной машине

20.12.2019 21:14
"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

"Тайна волшебного зелья": "Театриум" подготовил грандиозную премьеру для всей семьи

12.12.2019 11:12

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку