Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы. По его мнению, они могут состояться в сентябре будущего года.

Выступая в субботу, 21 декабря, на конференции в московском Доме Союзов, Зюганов рассказал, что КПРФ уже в конце января и феврале намерена провести "мощный форум патриотических сил". На нем планируется сформировать правительство народного доверия, а также утвердить его программу.

"И в сентябре, я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы", — заявил Зюганов, слова которого приводит РИА Новости.

В Доме Союзов в настоящее время проходит организованная КПРФ конференция "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа".