В Берлине назвали американские санкции против "Северного потока-2" вмешательством в дела ФРГ

Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц назвал введение США санкций против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" вмешательством во внутренние дела Германии и Европы. "Мы это решительно отвергаем", — подчеркнул он.

Министр отметил, что вступление в силу санкций происходит "в неподходящий момент", имея в виду достижение РФ и Украиной договоренностей по транзиту газа.

"Введение санкций не только ошибочно, но и политически неумно", — указал Шольц, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что Германия будет указывать на это американскому правительству при любой возможности. В то же время он считает маловероятным, что санкции остановят реализацию "Северного потока-2".

Ранее против США выступил Евросоюз. "В настоящее время Еврокомиссия анализирует потенциальное воздействие этих мер на европейские компании. В принципе, ЕС выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих легальный бизнес", — сказал представитель ЕК.

В российском МИД заявили по этому поводу, что США начали вводить санкции против собственных союзников.