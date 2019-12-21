Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев в рамках боя за вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) Silver проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну.

Двенадцатираундовый поединок проходил в Красноярске и завершился победой Мчуну единогласным решением судей – 120:107, 119:108, 115:112. Лебедев проиграл первый поединок после возобновления карьеры.

Таким образом, теперь на счету 40-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и три поражения, а в активе 31-летнего южноафриканца 22 победы (13 нокаутом) и пять поражений.