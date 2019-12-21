"Манчестер Сити" прервал беспроигрышную серию "Лестера" в АПЛ

В матче 18-го тура английской премьер-лиги "Манчестер Сити" на поле домашнего стадиона "Этихад" обыграл команду "Лестер Сити" со счетом 3:1. "Лисы" прервали беспроигрышную серию в чемпионате Англии из девяти игр (8 побед, 1 ничья).

У победителей встречи голами отметились Рияд Марез (30-я минута), Илкай Гюндоган (43, пенальти) и Габриэль Жезус (69), а у гостей единственный мяч забил Джейми Варди, открывший счет в игре на 22-й минуте.

"Лестер" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Манчестер Сити", одержавший третью победу в последних пяти матчах, расположился строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы в пятницу, 27 декабря, на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном", а "лисы" днем ранее примут "Ливерпуль".