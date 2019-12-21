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21 декабря 201923:52

В Саратове наркодилер ранил полицейского

В Саратове полицейский проводил задержание двоих человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У одного из преступников оказался пистолет. Он открыл огонь и ранил полицейского.

Сотрудник полиции госпитализирован, передает РИА Новости. Стрелявший задержан, против него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя. Ему грозит пожизненный тюремный срок.

ЧП произошло вечером 21 декабря в Заводском районе Саратова. Дело расследуется наиболее опытными следователями и криминалистами регионального следственного управления. Они осматривают место, где произошла стрельба – район дома номер 3 по Киевскому проезду.

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