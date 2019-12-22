Стало известно расписание ЕГЭ на 2020 год

Вышел совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора о сроках проведения Единого государственного экзамена в 2020 году.

ЕГЭ стартует 25 мая, передает РИА Новости. Школьники в этот день будут сдавать литературу, географию, а также информатику и информационно-коммуникационные технологии.

28 мая состоится экзамен по русскому языку.

1 июня – экзамен по математике (базовой и профильной).

4 июня – экзамены по истории и физике.

8 июня – экзамены по обществознанию и химии.

11 июня – экзамены по биологии и иностранным языкам (кроме устной части).

15 и 16 июня – устная часть экзамена по иностранному языку.

Досрочная сдача ЕГЭ стартует 20 марта (география и литература). 23 марта школьники смогут сдать экзамен по русскому языку, 27 марта – по математике, 30 марта по биологии, физике и иностранным языкам (кроме устной части). 1 апреля – устная часть экзамена по иностранным языкам. 3 апреля – досрочный экзамен по обществознанию и информатике, 6 апреля – по истории и химии.