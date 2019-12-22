Раненый в Саратове полицейский скончался

Саратовский полицейский, получивший вечером 21 декабря огнестрельное ранение, скончался в медицинском учреждении. Причина смерти – обильная кровопотеря.

Лейтенант полиции 1991 года рождения был ранен во время задержания двоих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. У одного из преступников был при себе пистолет. Он внезапно выстрелил в полицейского, передает ТАСС.

ЧП произошло в Заводском районе Саратова. Оба преступника задержаны.