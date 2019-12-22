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22 декабря 201901:00

"Ливерпуль" обыграл "Фламенго" и стал победителем клубного чемпионата мира

EPA

В финале клубного чемпионата мира английский "Ливерпуль" на поле стадиона "Халифа Интернешнл" в катарской Дохе обыграл в дополнительно время бразильский "Фламенго" – 1:0.

Основное время встречи завершилось без забитых мячей. Победу мерсисайдцам принес Роберто Фирмино забивший в дополнительное время – на 99-й минуте, ассистировал бразильцу Садьо Мане.

Таким образом, "Ливерпуль" впервые в своей истории стал победителем клубного чемпионата мира. Для "красных" этот трофей стал 47-м, что является рекордом для английских клубов, ближайший преследователь – "Манчестер Юнайтед", у которого на два титула меньше.

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