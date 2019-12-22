"Монако" с Головиным разгромил "Лилль" в чемпионате Франции

В матче 19-го тура чемпионата Франции "Монако" одержал волевую победу над "Лиллем". Встреча проходила на поле стадиона "Луи II" в Монако и завершилась победой хозяев поля со счетом 5:1.

У победителей встречи дубль оформил Виссам Бен-Йддер (53-я, 65-я минуты) и по разу отличились Желсон Мартинш (23), Бальде Кейта (29) и Камил Глик (90+2), а у гостей единственный мяч забил Виктор Осимхен (13).

Российский полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле с первых минут, отыграл весь матч и заработал желтую карточку. Его одноклубник Бен-Йеддер, помимо дубля, записал на свой счет голевой пас, а Рубен Агилар отметился двумя результативными передачами.

"Монако" одержал третью победу в последних пяти играх и с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Лилль", прервавший серию из четырех побед, расположился на четвертой строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре чемпионата Франции подопечные Леонарду Жардима 12 января на выезде сыграют с "Пари Сен-Жермен", а "доги" в тот же день встретятся с "Дижоном".