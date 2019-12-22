Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

Президент США Дональд Трамп сообщил о прорыве в торговых переговорах с КНР. Он пообещал, что "очень скоро" будет заключена первая часть сделки между США и Китаем. Свое заявление Трамп сделал во Флориде во время выступления перед студентами, передает ТАСС.

Прорыву в переговорах способствовали предпринятые США "самые жесткие меры", рассказал Трамп. Он добавил, что накануне беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином и что Китай уже купил у Штатов сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов.