В Киеве разъяснили смысл запрета на въезд украинцев в Россию без загранпаспорта

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко разъяснил ужесточение правил въезда украинцев в Россию.

Обязательное требование предъявления загранпаспорта для выезда из страны дает Киеву "дополнительные гарантии" и не допустит бегства в РФ нарушителей закона и должников по алиментам, отметил он. Пограничники будут "быстрее и без помех" получать сведения о том, кто и зачем выезжает из Украины, передает РИА Новости.

Пограничный контроль будет усовершенствован, подчеркнул глава украинского МИД. Благодаря этому на границе будет меньше очередей.

С 1 марта украинцы смогут въезжать в РФ только по загранпаспорту. Ранее можно было пересекать границу с внутренним паспортом или свидетельством о рождении – согласно российско-украинскому соглашению об условиях безвизовых поездок. Теперь Киев приостанавливает действие данного соглашения.