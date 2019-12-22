"Валенсия" Черышева на 94-й минуте вырвала ничью в матче с "Вальядолидом"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на поле стадиона "Хосе Соррилья" в Вальядолиде сыграла вничью с местной одноименной командой. Встреча завершилась со счетом 1:1.

У хозяев поля на 83-й минуте отличился Серхио Гвардиола, а у гостей единственный мяч на четвертой минуте компенсированного времени забил Мануэль Вальехо, которому ассистировал Ферран Торрес.

Российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев вышел на замену на 60-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

"Валенсия" с 28 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Вальядолид" расположился на 14-й строчке, имея в активе 20 очков. В следующем туре чемпионата Испании подопечные Альберта Селадеса 4 января примут "Эйбар", а "бело-фиолетовые" днем ранее сыграют с "Леганесом".