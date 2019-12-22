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"Южный" и "Северный" газопроводы 42 минуты назад

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22 декабря 201905:29

Посол США в Берлине: многие страны ЕС благодарны за санкции против СП - 2

EPA

Ричард Гренелл, посол США в Берлине, заявил, что многие страны ЕС благодарят Вашингтон за санкции, введенные против газопровода "Северный поток – 2". Он отметил, что эти санкции были приняты в интересах Евросоюза, передает РИА Новости. Посол назвал их "очень проевропейским решением" и сообщил, что дипломаты благодарят его за предпринятые США меры.

Гренелл рассказал, что 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент выражают опасения по поводу газопровода. Он уверяет, что европейские партнеры неоднократно заявляли, что Штаты должны их поддержать.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против двух газопроводов – "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Они потребовали, чтобы компании, ведущие прокладку труб, прекратили работу. Allseas, прокладывающая СП-2, действительно приостановила работы. В правительстве Германии выразили протест против "экстерриториальных санкций", направленных против немецких и европейских компаний.

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