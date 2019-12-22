Гол Орлова помог "Вашингтону" обыграть "Тампу", Кучеров забросил 200-ю шайбу в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" на льду домашней "Кэпитал Уан-Арены" обыграл команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

У победителей встречи голами отметились Радко Гудас (25-я минута), Дмитрий Орлов (54) и Ник Дауд (58, ПВ). У гостей единожды отличился Никита Кучеров (50), для него эта шайба стала 12 в сезоне и 200-й в лиге.

Орлов, помимо гола, записал на свой счет результативную передачу и был признан первой звездой встречи, его одноклубник Евгений Кузнецов также отметился голевым пасом, а Александр Овечкин очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-1".

"Вашингтон" одержал четвертую победу в последних пяти играх и с 57 очками лидирует в Восточной конференции, а "Тампа" в ней же расположилась на 11-й строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "Кэпиталз" во вторник, 24 декабря, на выезде сыграет с "Бостоном", а "Лайтнинг" в тот же день примет "Флориду".