В Барселоне прошел "марш факелов"

"Марш факелов" прошел в Барселоне. Демонстранты прошли маршем по центральным улицам города с факелами в руках. Активисты движения за независимость Каталонии несли транспаранты и скандировали лозунги с призывами освободить политзаключенных.

Так называемый "марш факелов" проходит в разных городах страны Испании ежегодно на протяжении почти 20 лет, напоминает телеканал "Россия 24".