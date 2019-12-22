"Коламбус" переиграл "Нью-Джерси", Гавриков забросил третью шайбу в сезоне

"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Нью-Джерси Дэвилз" в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев льда.

У победителей встречи дубль оформил Оливер Бьеркстранд (1-я, 9-я минуты) и по разу отличились Владислав Гавриков (34), Зак Веренски (58) и Густав Нюквист (59), а у гостей единственную шайбу забросил Уилл Батчер (16).

Для Гаврикова эта шайба стала третьей в сезоне, теперь на его счету пять (3+2) очков в 35 играх. Форвард "Дэвилз" Никита Гусев очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности "-3".

"Коламбус" одержал четвертую победу кряду и с 38 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, а "Нью-Джерси" в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 27 очков.