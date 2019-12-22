22 декабря в Москве потеплеет до плюс пяти градусов

В Московском регионе по-прежнему будет аномально тепло. В воскресенье, 22 декабря, столбики термометров в столице поднимутся до отметки плюс пять градусов. Такая же температура будет и в ночь на понедельник, 23 декабря.

В Подмосковье будет от 1 до 6 градусов тепла, передает ТАСС. Ночью температура местами может опуститься до ноля.

Ветер юго-восточный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление – 740 миллиметров ртутного столба.

Декабрьская погода бьет рекорды — она необычайно теплая. В Москве зацвели подснежники, а под Курском появились грибы.