В Уфе горит производственное здание на площади 1600 квадратных метров

В промзоне Уфы горит производственное здание на площади 1600 квадратных метров. К месту ЧП направился пожарный поезд с 6,9 тоннами пенообразователя и 340 тоннами воды.

Кроме того, на место пожара выехала передвижная лаборатория для замера предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

ТАСС сообщает, что в здании горит легковоспламеняющаяся жидкость. Есть угроза, что огонь перейдет на другие производственные здания. Жилых домов поблизости нет.