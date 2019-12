Овечкин выбран капитаном дивизиона на Матч звезд НХЛ

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин станет капитаном Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ. Болельщики в третий раз подряд проголосовали за российского хоккеиста, который, впрочем, пропустил прошлогодний звездный уик-энд.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, капитанами остальных трех дивизионов стали Коннор Макдэвид (Тихоокеанский), Давид Пастрняк (Атлантический) и Нэтан Макиннон (Центральный).

Your #NHLAllStar Division Captains will be as follows:



Atlantic Division — David Pastrnak (@pastrnak96)

Central Division — Nathan MacKinnon (@Mackinnon9)

Metropolitan Division — Alex Ovechkin (@ovi8)

Pacific Division — Connor McDavid (@cmcdavid97) pic.twitter.com/YuU9ypQT4c