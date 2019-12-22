Пожар на заводе "Нефтехим" в Уфе локализован

Пожарным удалось локализовать возгорание на "Опытном заводе Нефтехим" в Уфе.

Ранее сообщалось, что в промозоне Уфы горит трехтажное производственное здание. Огонь охватил 2000 квадратных метров площади и грозил перекинуться на соседние постройки.

По предварительным данным, воспламенилась горючая жидкость. Пострадавших и погибших нет, жилых домов рядом также нет.

К месту пожара прибыл спецпоезд, заправленный тремя с половиной сотнями тонн воды и пены. Передвижная лаборатория замеряет загрязнение воздуха рядом с пожаром.