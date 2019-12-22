В ПФР разъяснили порядок индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Порядок индексации пенсий работающих пенсионеров разъяснил председатель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Средняя зарплата этой категории граждан, по его словам, сейчас составляет порядка 40 тысяч рублей, что примерно соответствует средней по стране.

Это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров, пояснил глава ПФР в интервью "Российской газете". Пенсия же работающих пенсионеров с 2016 года индексируется после их увольнения.

Порядок перерасчета такой: после увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она составит 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020 году она составит 5686,25 рубля).

Например, если гражданин, которому назначили пенсию в 2015 году, продолжал работать до 15 ноября 2019 года, он получал пенсию без индексации. При 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах с 1 января 2020 года ему будет выплачиваться пенсия в 16846,25 рубля (93 рубля х 120 + 5686,25 рубля).

Если через какое-то время после увольнения пенсионер решит снова устроиться на работу, проведенная ему индексация не отменяется, добавил Дроздов.