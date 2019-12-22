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22 декабря 201910:38

Пожар в доме престарелых в Архангельской области: пострадал человек

Валерий Матыцин/ТАСС

В Архангельской области произошел пожар в доме престарелых и инвалидов, пострадал один человек. Из учреждения, находящегося в населенном пункте Савинский Плесецкого района, были эвакуированы 40 человек, в том числе два сотрудника.

Пожар возник в палате на первом этаже двухэтажного здания дома престарелых, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона. По предварительным данным, причиной было неосторожное обращение с огнем — курение в кровати.

В тушении пожара участвовали 13 человек и пять единиц техники. Пострадавший госпитализирован в Плесецкую центральную районную больницу.

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