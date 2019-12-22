При обрушении здания в Омске погиб человек

Один человек погиб и один пострадал в результате частичного обрушения трех этажей четырехэтажного здания на комбикормовом заводе в Омске. В здании возможно обрушение перегородки первого этажа.

По сообщению представителя экстренных служб региона, при обрушении пострадали два человека, один из них погиб, передает РИА Новости.

По данным главка МЧС России по Омской области, к работам на месте происшествия от этого ведомства привлечены 21 человек и четыре единицы техники, всего в них участвуют 31 человек и восемь единиц техники. Обрушившееся здание не эксплуатировалось, проводились работы по его демонтажу. По словам сторожа, на объекте площадью 7 на 12 метров работали два человека, передает "Интерфакс".