Пожар на нефтехимзаводе в Уфе потушен

Открытый огонь на нефтезаводе в Уфе удалось потушить, сообщает региональное управление МЧС. По данным пожарных, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре в трехэтажном здании АО "Опытный завод "Нефтехим" в Уфе поступило утром в воскресенье. На ликвидации последствий возгорания работают 140 человек и 47 единиц техники, три лаборатории по замеру ПДК вредных веществ. Начальник республиканского управления Марат Латыпов сообщил, что огнем охвачены бочки по 250 литров. Именно возгорание технологической жидкости могло стать причиной пожара. Об этом "Интерфаксу" сообщил зампредседателя Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Александр Лопухов. По его данным, пожар мог начаться из-за разогрева в специальной печи одного из компонентов антикоррозийного покрытия труб нефтепроводов. Окончательную причину пожара установит испытательная лаборатория.

Горящее здание находится в промзоне, угрозы для населения Уфы не было. По предварительным данным, пострадавших нет. Концентрации вредных веществ в ближайшей к заводу жилой зоне не превышены.