Газовый контракт с Россией уменьшит счета ЖКХ для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в субботу пообещал жителям страны сохранение цен на газ и уменьшение платежей ЖКХ. Как заявил Гончарук в видео на Facebook, это обеспечит подписание пятилетнего контракта с Россией на прокачку газа через территорию Украины.

Премьер уточнил, что тариф на транзит установит независимый регулятор по европейским правилам.

В пятницу Россия и Украина урегулировали взаимные претензии и договорились о продолжении транзита газа.