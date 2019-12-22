В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали семь пассажиров

В Красноярском крае съехал с дороги в кювет пассажирский автобус, в результате пострадали семь пассажиров. Авария произошла в воскресенье, 22 декабря, в 13:00 по местному времени (9:00 по Москве) на 13-м километре автодороги Минусинск — Беллык, передает РИА Новости.

По данным ГИБДД, водитель автобуса Kia Granbird, мужчина 1983 года рождения, не справился с управлением. В автобусе 549-го маршрута ехали 20 человек. Семеро пострадавших в ДТП получили телесные повреждения, им назначено амбулаторное лечение, передает ТАСС.

Три недели назад, 1 декабря, в аварии автобуса этой же модели в Забайкалье погибли 19 человек и пострадали еще 20. Тогда автобус с 43 пассажирами, выполнявший регулярный рейс по маршруту Сретенск — Чита, вылетел с трассы из-за лопнувшего колеса, перевернулся и рухнул с моста через реку Куэнга. Автобус упал на лед с высоты около 11 метров и приземлился на крышу.