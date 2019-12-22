Путин рассказал о "манипуляциях" СМИ на Большой пресс-конференции

Большая пресс-конференция, которую Владимир Путин проводит каждый год, — это обмен точками зрения: глава государства озвучивают свою по интересующим журналистов вопросам и выслушивает мнение СМИ. Об этом президент заявил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Ничего общего с манипуляциями это не имеет, я высказываю свою точку зрения по тем вопросам, которые волнуют представителей массовой информации", — подчеркнул он.

Путин напомнил, что многие из журналистов, участвующих в Большой пресс-конференции, "очень близко общаются с людьми", прежде всего это представители региональной прессы. В качестве примера он привел журналистов из Краснодарского края, которые "просто приезжали к ветеранам Великой Отечественной войны, общались напрямую с людьми".

"Поэтому для меня это важно, чтобы услышать их точку зрения, их мнение, безусловно, я учитываю, я должен учитывать и учитываю это в своей практической работе. Но мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим", — пояснил президент.

Вопросы на пресс-конференции демонстрируют тренды экономики и социальной сферы, все это "очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости.", отметил Путин.

"Вот и все. А на что мы там влияем? Влияем в том смысле, что доносим до зрителей, читателей слушателей тех средств массовой информации, которые здесь присутствуют, свою точку зрения", — добавил он.