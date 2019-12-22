Протараненная скорая помощь снесла полицейских на дороге в Усть-Каменогорске. Видео

Два сотрудника правоохранительных органов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Усть-Каменогорске – городе на востоке Казахстана, расположенном неподалеку от границы с Россией. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 декабря, однако запись камеры наблюдения появилось только сейчас.

Водитель автомобиля скорой медицинской помощи включил проблесковые маячки и попытался проехать перекресток на красный свет. В тот момент, когда он пересекал пересечение улиц, в борт микроавтобуса ударил грузовик КамАЗ.

После столкновения скорую помощь отбросило в сторону – машина отлетела на дорожных полицейских, стоявших около патрульного авто.

Правоохранители, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как сообщают СМИ, состояние одного из стражей порядка до сих пор оценивается как тяжелое.