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22 декабря 201912:01

Алексей Миранчук может перейти в "Манчестер Юнайтед"

EPA

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук в ближайшее время может оказаться в английском клубе "Манчестер Юнайтед". Сумма предполагаемого трансфера составляет 40 миллионов евро.

О возможном переходе 24-летнего российского футболиста в стан "красных дьяволов" сообщил TuttoMercatoWeb. Ранее интерес к игроку "Локомотива" проявляли итальянские команды "Милан" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел за "железнодорожников" 21 игру, забив девять мячей.

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