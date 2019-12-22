Эксперт не рекомендует пить более 2,5 литров воды в день

Доктор медицинских наук Алла Погожева, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, в интервью RT предупредила о вредных последствиях чрезмерного потребления воды. Избыток жидкости в организме, рассказала эксперт, приведет к перегрузке сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Кроме этого, человек начнет терять витамины и микроэлементы, а так же столкнется с повышенным распадом белка.

По словам Погожевой, в обычных условиях организму требуется 2,5 л в сутки. При этом 1 л воды организм получает из пищевых продуктов, а еще 1-1,5 л в виде свободной жидкости, такой как чай, молоко и супы.

Для утоления жажды, рассказала эксперт, отлично походят напитки с кислым вкусом - морс, отвар фруктов, квас, зеленый чай. Они помогают выделению слюны.